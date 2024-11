Ilnapolista.it - Davvero Conte non conosce il protocollo o il suo era un messaggio al calcio italiano e alla Marotta League?

nonilo il suo era unal?“A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina”. La frase è di un certo Giulio Andreotti. Ci è tornata in mente ripensando allo sfogo di ieri sera di Antoniosia a Dazn sia in conferenza stampa dopo il rigore assegnato ieri sera all’Inter dall’arbitro Mariani e fortunatamente (non solo per il Napoli ma per il) tirato sul palo da Calhanoglu. Il rigore è stato definito leggero dall’emissario di Rocchi a Open Var (Damato). Ieri sera, facendo zapping tra le varie tv, non abbiamo trovato un solo calciatore che avesse detto “sì, è rigore”. Nemmeno Bergomi che praticamente è nato nella culla nerazzurra. Persino la Gazzetta dello Sport ha espresso dubbi: “Mariani macchia la serata con il rigore all’Inter (sbagliato da Calha).