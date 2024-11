Notizie.com - Da giornalista Rai a sacerdote: l’incredibile trasformazione del noto conduttore

Tutti lo ricordano per il ruolo dain Rai. Da un po’ di tempo non si vede in tv, la: “Così Dio è entrato nella mia vita”. La scelta della fede arriva da un momento preciso, quello in cui spiega: “Avevo successo, belle auto, belle donne, ma qualcosa mi mancava.“.DaRai adel(Notizie.com)Nato a Roma il 3 dicembre del 1963 e dunque tra meno di un mese compirà 61 anni. Alla Rai arriva nel 1996, attraverso la porta del primo canale, con il Concerto dell’Epifania, condotto anche poi nelle otto edizioni successive. L’anno successivo viene ingaggiato dal vice direttore di Rai 1, Mario Maffucci, per il concorso di Miss Italia rimanendo coinvolto nella conduzione delle Anteprime fino al 2002.Ma poi le sue esperienze diventano molteplici con l’affermazione tra il 2002 e il 2012 alla conduzione di Lineblu al fianco di Donatella Bianchi.