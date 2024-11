Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica, Delhi soffoca per l’inquinamento, la metà della popolazione accusa problemi respiratori

famiglie che abitano a, capitale dell’India con 28 milioni di abitanti, ha cercato assistenza medica perlegati al gravissimo inquinamento. Molti i cittadini che si sono recati direttamente in ospedale. Emerge da un sondaggio effettuato in loco da LocalCircles. Quattro famiglie su dieci hanno consultato un medico mentre ladegli interpellati ha affermato che nelle ultime tre settimane ha acquistato medicinali o dispositivi, tra cui sciroppi per la tosse, inalatori e, in alcuni casi, pure antibiotici.I risultati del sondaggio sottolineano i rischi del degrado ambientale mentre il governo Modi cerca di favorire l’espansione dell’economia nella nazione più popolosa del mondo. L’esposizione prolungata alatmosferico causa almeno un milione di morti all’anno nel paese.