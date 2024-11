.com - Comunicazione, comprensione e ascolto, l’approfondimento con la Parent Coach Danyla De Vincentiis

Leggi l'articolo completo su .com

Torna l’appuntamento settimanale con laDe. Nell’ultima puntata del format tv “A Casa di Amici” condotto da Giulia Capobianco su Radio Roma News la professionista è intervenuta per affrontare dei temi davvero importanti:.La riflessione parte da un verso della canzone di Noemi, Parole. Sono solo parole, “. e fingersi felici in una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola. E prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre. Sono solo parole.“. Ma cosa si cela dietro l’espressione ripetuta “Sono solo parole”? ”C’è un problema enorme nelle relazioni – spiega l’esperta – In tutte le relazioni: quello di comunicare. Il problema di riuscire a far arrivare all’altro, quello che noi vogliamo dire.