Quotidiano.net - Cnn, cresce influenza di Musk su transizione presidenziale Trump

Il miliardario americano Elonesercita un'sempre maggiore sulladi Donald, scrive la Cnn, che cita fonti vicine al team del prossimo presidente degli Stati Uniti. Il patron di Tesla, X e SpaceX è stato visto nel resort Mar-a-Lago di Palm Beach, in Florida, quasi ogni giorno da quandoha vinto le elezioni la scorsa settimana, cenando con lui nel patio alcune sere e frequentando la sua famiglia la domenica sul campo da golf, riporta l'emittente sul suo sito.era presente quando diversi leader mondiali hanno telefonato ae ha contribuito alle decisioni sul personale, persino esprimendo chiaramente le sue preferenze per alcuni ruoli.era cona Mar-a-Lago quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiamato per congratularsi con il presidente eletto il giorno dopo le elezioni, secondo una fonte informata sulla telefonata.