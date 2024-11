Fanpage.it - Cambio gomme invernali 2024, quando scatta l’obbligo: data, sanzioni e quali montare

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Dasaranno obbligatorie lenel: laper effettuare ilper passare agli pneumaticiche sono obbligatori dal 15 novembre fino al 15 aprile 2025 (in alternativa alle catene da neve) è imminente. Ecco tutte le informazioni utili con indicazioni su quale gommae dove vige l'obbligo e con scadenze ed eccezioni per rispettare la legge e non incorrere in multe epreviste per i trasgressori dal Codice della Strada.