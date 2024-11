Oasport.it - Calcio, pari tra Inter e Napoli a San Siro. Vittorie di Atalanta e Lazio, Roma ko nel 12° turno di Serie A

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Andato in archivio il 12°del campionato didiA 2024-2025. C’era tanta attesa a Sanper la sfida al vertice tra. Gli uomini di Simone Inzaghi volevano far valere la propria forza tra le mura amiche, mentre quella di Antonio Conte confermare la propria solidità. Alla fine della fiera, è arrivato un 1-1, che fa piacere alle altre squadre dirette inseguitrici di nerazzurri e partenopei.A passare in vantaggio sono stati gli ospiti: al 23? lo scozzese Scott McTominay si è fatto trovare pronto all’appuntamento. Sul finire della prima frazione di gioco il turco Hakan Calhanoglu ha regalato ilalla Beneamata. Nella ripresa, da considerare il rigore fallito proprio da Calhanoglu al 74?. Con questo risultato, ilsi conferma in vetta alla classifica con 26 punti, uno in più dell’