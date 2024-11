Sport.quotidiano.net - Barbieri: "Due errori e due gol presi. Noi quaranta occasioni senza segnare"

"Duedifensivi e due golcreate e nessun gol fatto": parte dalla sintesi di quanto accaduto al Franchi, il vice allenatore bianconero Alessandro(nella foto) (da domenica prossima sarà Magrini, scontata la squalifica, a guidare di nuovo la squadra). "E’ un momento negativo – ammette il mister –: dopo lo svantaggio, arrivato su rigore, dopo una caduta di Achy, abbiamo iniziato a recuperare palla anche in pressing, ma non siamo riusciti a. Nella ripresa abbiamo ricominciato alla stessa maniera e abbiamo preso il 2-0. C’è poco da dire: mi dispiace, mi dispiace per tutti, in particolare per i ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano, e anche di più, nelle gambe. Cosa posso dire a chi sbaglia, ma dà il massimo? Vi farei vedere come si sono allenati in settimana, hanno spinto tantissimo, con voglia: Galligani su uno scatto di 20 metri, ne faceva 25".