Antonio Petrazzuolo | Napoli Primo in Classifica Nonostante le Difficoltà Arbitrarie

Ilrimane al comando della, con un vantaggio di un punto su Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina, e due punti di margine sulla Juventus. La squadra ha mantenuto la sua posizione di vertice per due settimane consecutive,l’atteggiamento controverso degli arbitri e lelegate al VAR nelle prime dodici partite della stagione.: Una Squadra Più Solida Rispetto alla Passata SconfittaSe confrontato con la sconfitta contro l’Atalanta, che non è stata insormontabile e che ha visto l’Atalanta beneficiare dell’autogol di Touré e di un gol regolare annullato a Davis (senza dimenticare il rigore non assegnato ai bianconeri per un tocco di mano di Hien), si è notato unben più equilibrato e preparato. La difesa, solida come sempre, ha visto Buongiorno diventare una figura dominante, grazie alla sua tempistica negli anticipi e alla grinta mostrata in campo.