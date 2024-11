Andriy Shevchenko | Calcio e sport sono ponti per costruire rapporti e aiutare le persone

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Ile loin generale hanno un grande valore perleper, ma anche una terapia per la gente dell’Ucraina e soprattutto per i bambini”. Queste le dichiarazioni di, ex giocatore del Milan, Pallone d’Oro 2004, e attuale presidente della Federucraina, nel corso della cerimonia annuale della “Hall of Fame delItaliano” a Coverciano. “Voglio ringraziare il Presidente Gravina per l’opportunità data ai bambini ucraini di venire qui a Coverciano, in questo bellissimo centro tecnico. Per me è un onore entrare nella Hall of fame delitaliano e ringrazio l’Italia per essere vicina all’Ucraina nel momento più difficile della nostra storia”, ha concluso emozionato l’ex Milan, che entra nella Hall of Fame come calciatore straniero.