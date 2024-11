Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, il nodo dei ristori. Il colonnello La Torre insiste:: "Poche richieste, i soldi ci sono"

di Paolo Morelli Vanno un po’ a rilento i risarcimenti per i danni causati in Emilia-Romagna, Marche e Toscana dall’del maggio 2023 ai privati (famiglie e aziende). Paradossalmente il problema non è la mancanza di, ma la carenza di. Le domande presentate finora2.522, quelle concluse con esito positivo1.661 (1.376 famiglie e 285 imprese) per un importo totale di 62,2 milioni di euro (38,7 milioni per le famiglie e 23,5 milioni per le imprese). Questo a fronte di una platea di danneggiati stimata in circa 23.000 soggetti secondo una ricerca basata sui social media. La struttura del commissario straordinario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, affiancata da Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia, alla quale è stata affidata la valutazione delle pratiche, e dai tecnici della Regione, continua a pieno ritmo gli incontri con i tecnici e i danneggiati (alluvionati e franati).