Alessandro Cattelan tra i conduttori della serata finale di Sanremo 2025

Carlo Conti arruolaper ladel Festival di: sarà uno dei co-dell’ultima, nella quale si conoscerà il vincitore75° edizionekermesse canora.L’annuncio è arrivato oggi alla conferenza stampa di presentazione diGiovani, al via domani in secondasu Rai 2. Persarà unimpegnato su più fronti: dopo il talent che selezionerà i giovani in gara, durante la settimana del Festival riporterà su Rai 1 il Dopofestival (quattro puntate da martedì 11 a venerdì 14 febbraio), prima di salire sabato 15 febbraio sul palco del Teatro Ariston in veste di co-conduttore.Non sarà, però, la prima volta di Conti einsieme: il prossimo 18 dicembre i due condurranno in coppia lasu Rai 1 di Sarà, in cui si conosceranno le Nuove Proposte di