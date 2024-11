Ilnapolista.it - Al Chelsea è tornato l’ordine: Maresca è il miglior tecnico del dopo Tuchel (Daily Mail)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Ilsembra essere rinato con Enzoin panchina. Ora il prossimo obiettivo del club sarà il ritorno in Champions League;lo 0-0 con l’Arsenal, è al terzo posto a 19 punti in classifica insieme al gruppone di quattro squadre a parimerito.Ilconè rinatoIlelogia il lavoro del nuovo, che ha riportato ordine al caos che si era creato:Le cose possono cambiare rapidamente nel calcio. Ora al, per quanto inaspettato, c’è ordine. C’è un metodo e sembra questa la strada da seguire. La squadra guidata dall’italiano Enzoè diversa. È più giovane e inesperta, commette errori, ma i giocatori stanno crescendo. L’anno scorso c’era Cole Palmer e altri dieci, ora sono in undici. Da questo momento in poi, ildeve riconquistare il suo posto in Champions.