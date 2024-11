Ilrestodelcarlino.it - Vede due ladri calarsi da una casa e li incastra

Carabiniere libero dal serviziodueda una grondaia e ne fa arrestare uno. In manette un 29enne. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Molinella hanno arrestato un 29enne per i reati di furto in abitazione in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito grazie alla collaborazione di un carabiniere libero dal servizio. Il militare, verso le 16.30 di lunedì, per le vie del centro di Molinella, ha notato due persone sospettedalla grondaia di un’abitazione e salire a bordo di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze. Il militare ha prontamente informato i carabinieri della Centrale Operativa di Molinella e in attesa di una pattuglia, si è avvicinato al finestrino del conducente, distraendolo con la scusa di avere un’informazione.