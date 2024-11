Ilrestodelcarlino.it - Valsa Group vuole allungare la ‘striscia’. Contro Cisterna occorre la terza vittoria

a tre la striscia di vittorie consecutive unain salute, che ha recuperato Davyskiba per gli allenamenti della settimana e che appare come una delle squadre più lanciate dell’intera SuperLega, soprattutto dopo il successo meritato e roboante di sabato scorso in quel di Verona. A cercare di opporsi all’onda gialloblù ci sarà una Top Volleyche non ha sin qui reso come ci si aspettava, vincendo una sola partita delle sette giocate (ha già anticipato la penultima di campionato con Milano) e ritrovandosi oggi al penultimo posto in classifica nonostante le premesse ai nastri di partenza fossero decisamente diverse, per una formazione praticamente confermata in blocco rispetto alla passata stagione e dall’esperienza notevole per campionati di questo tipo. Il calendario è stato simile a quello di Modena, e va detto cheha sempre lottato, perdendo 1-3 con Trento, con Perugia e con Piacenza, strappando un punto a Verona, perdendo 0-3 soltanto con la Lube Civitanova, vincendo 3-1 con Padova e perdendo infine nell’anticipo di giovedì 1-3 con Milano.