Ilrestodelcarlino.it - Sinner con Lorenzo Petrini, malato di Sma alle Atp Finals: “Jannik s’è ricordato di me”

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 10 novembre 2024 – L’enorme passione diper il tennis lo ha ormai catapultato nel gotha di questo sport, negli ambienti più esclusivi, ospite ad eventi riservati in cui incontra i campioni del tennis. Dopo la straordinaria esperienza dello scorso anno quando l’entourage di Djokovic lo ha invitato a Torino, proprio per incontrare Nole, il suo beniamino (che l’ha pure ospitato) e assistereAtpda postazioni privilegiate, anche quest’anno,(25 anni,di Sma, atrofia muscolare spinale) è tornatoAtp, entrando dalla porta principale, invitato nientemeno che dalla Nike di cui, il numero 1 al mondo, è testimonial. “Ho partecipato a un evento riservato, in cui, intervistato, ha raccontato molto di sé.