.com - Serie C / La Vis ferma la sua corsa, per l’Ascoli altro brodino

Leggi l'articolo completo su .com

I biancorossi di Stellone rimediano uno stop sul campo della Pianese. Perdi Di Carlo, terzo pareggio che non muove la classifica, ed una vittoria che manca da ben 10 giornate 10 novembre 2024 – Vis ed Ascoli erano attese oggi da due importanti verifiche. La prima, per continuare a far bene dopo la sorprendente vittoria con la capolista Pescara, la seconda, per scrollarsi di dosso un periodo molto, molto buio.I pesaresi invece, sono usciti purtroppo sconfitti dalla trasferta toscana sul terreno della sorprendente matricola Pianese, che ha battuto la Vis 2-0.Vis vicina al vantaggio già al 5’ con Okoro, ma la difesa della Pianese salva sulla linea.Al 14’ però, arriva la rete dei toscani con Simeoni.Al 28’ la Pianese va vicinissima al raddoppio, con la traversa colpita da Mignani.