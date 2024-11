Ilrestodelcarlino.it - Sediata in testa al Pincio. Sangue sui sampietrini

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

di Antonella Marchionni Lui si è intrufolato in un appartamento ale l’altro, trovandoselo davanti all’improvviso, gli ha dato unain. E’ quanto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto venerdì sera intorno alle 21,30 in pieno centro storico. Ad essersi preso la botta inè stato un ragazzo lituano di 25 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine perché già identificato, in diverse altre occasioni come assuntore di sostanze stupefacenti. Venerdì sera il giovane stava gironzolando nella zona del, probabilmente alla ricerca di una dose. Ha trovato la porta aperta di un appartamento dove, in quel momento, si stava svolgendo un trasloco. L’uomo all’interno, di fronte all’improvvisa presenza dell’inaspettato "ospite", ha afferrato probabilmente la prima cosa che si è trovato tra le mani.