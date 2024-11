Scherma Cdm sciabola Orano 2024 | squadra maschile di bronzo sesta quella femminile

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Si chiude con una medaglia la prima tappa di Coppa del mondodi. La, infatti, centra un importantecon il quartetto Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri e Pietro Torre: dopo le vittorie all’ultima stoccata contro Cina e Francia, gli Azzurri vengono battuti dalla Corea del Sud in semifinale, per poi rifarsi nella finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti (45-32). Sesto posto, invece, per lacomposta da Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, che esce dal tabellone principale dopo la sconfitta contro la Corea per 45-40; nel tabellone dei piazzamenti, poi, è arrivata la sconfitta per 45-33 contro la Francia nella finale per il sesto posto., CdmdiSportFace.