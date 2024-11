Ilnapolista.it - Roma, lo striscione contro i calciatori: “Giocatori uomini di me**a traditori” (VIDEO)

Continua la contestazione dei tifosi dellanei confronti della società e dei, la contestazione dei tifosiFuori allo stadio Olimpico sono stati appesi degli striscioni dove si legge:“, capitano, senatori,di“.E poi:“Presidente e dirigenti via daindegni incompetenti“.Ildi calciomercato.it:Fuori dall’Olimpico i tifosi hanno esposto questi striscioni di contestazionela squadra e la dirigenza: “di me. Via da!”#ASBologna #Juric pic.twitter.com/QTTfsOG0wp— calciomercato.it (@calciomercatoit) November 10, 2024L’esonero di JuricCala il sipario sulla brevissima esperienza di Juric sulla panchina della.Dopo la sconfitta all’Olimpicoil Bologna, lane comunica l’esonero:“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane.