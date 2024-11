Gaeta.it - Rissa tra giovani a Grazzanise: cinque denunciati per la violenza del 2 novembre

Un episodio diha scosso, nel Casertano, il 2scorso, quando unaè esplosa vicino a un bar in piazza Montevergine. I carabinieri sono stati messi al corrente dell'accaduto tramite un post su un social network, che ha segnalato la situazione. Grazie all'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del bar e alle dichiarazioni di vari testimoni oculari, le forze dell'ordine hanno potuto risalire all'identità dipartecipanti coinvolti, tutti.Dinamica della: il litigio tra adolescentiLa ricostruzione fornita dai carabinieri evidenzia che laè iniziata a causa di un litigio tra due adolescenti di 16 anni. In breve, la discussione per futili motivi ha attirato l'attenzione di almeno altre dieci persone, comprendendo sia minorenni che maggiorenni, amplificando così la situazione e portando a un'alterazione dell'ordine pubblico.