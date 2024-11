Ilrestodelcarlino.it - Quasi quattro persone su dieci risparmiano su altre spese per potersi curare

Ad entrare nel dettaglio di quel che significa garantire l’assistenza universale anche a chi non è cittadino italiano è Rossella Segurini, referente aziendale per l’assistenza agli stranieri dell’Ausl Romagna. "Grazie alla dichiarazione di indigenza si può accedere alle prestazioni sanitarie in regime di esenzione dal ticket – spiega la dottoressa –. Le macrocategorie di riferimento sono tre: i maggiorenni, i minorenni fra i sei e i diciott’anni, e i minorenni che hanno meno di sei anni". Per i primi, gli adulti, è possibile accedere a un’esenzione dal ticket che ha validità di sei mesi, mentre per chi ha fra sei e diciott’anni l’esenzione si estende a un anno. Per i bambini più piccoli è infine possibile accedere a un’esenzione fino a sei anni d’età. Per i minori stranieri non accompagnati – ma lo stesso vale anche per i minori comunitari non accompagnati, vige ovviamente l’esenzione.