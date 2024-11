Ilrestodelcarlino.it - Premio a Fanny & Alexander

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

IlANCT 2024, come miglior spettacolo assegnato dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, è andato alla ’Trilogia della città di K’., un progetto di Federica Fracassi e. La cerimonia che avrà luogo domani alle 17 al teatro Verdi di Padova. Lo spettacolo, che ha debuttato a novembre 2023 al Teatro Studio Melato del Piccolo, è tratto dal triplice romanzo omonimo di Agota Kristof, di cui rappresenta la prima messa in scena italiana. ’Trilogia della città di K’. si compone di tre romanzi singoli che portano dalla Seconda Guerra Mondiale fin quasi al nostro presente: ’Il grande quaderno’, ’La prova’, ’La terza menzogna’, pubblicati tra il 1986 e il 1991, sono stati tradotti in oltre trenta paesi Allo stesso modo tre sono gli atti dello spettacolo, in cui una serie progressiva di personaggi si moltiplica con ritmo implacabile.