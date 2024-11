Lanazione.it - Pisa, prende a schiaffi carabiniere in centro. Donna arrestata

, 10 novembre 2024 –e offese ai carabinieri. Il pubblico ministero aveva chiesto i domiciliari. L’udienza di convalida si è conclusa con lache ha ora la misura dell’obbligo di dimora nella propria abitazione dalle 21 alle 7. È successo venerdì sera in piazza Garibaldi. Gli uomini dell’Arma erano inper normali controlli che sono intensificati durante il fine settimana per prevenire reati, in particolare quelli legati allo spaccio e agli eccessi della malamovida. Ma quando l’hanno fermata, laha dato in escandescenze: “State qui a rompere invece di fare arresti”. Poi, al culmine dell’episodio, ha schiaffeggiato un militare. È stata cosìper oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari sono andati in ospedale per il referto che è di pochi giorni.