Ora conta l’aspetto mentale Dossena | Spal non buttarti giù Compattiamoci nelle difficoltà

Unaacciaccata come non mai ed una partita in cui i biancazzurri non hanno alternative che non siano i tre punti, per non sprofondare irrimediabilmente nel fondo della classifica. Ne è consapevole mister, che alla vigilia del match contro il Pineto fa un po’ il punto della situazione sullo stato della squadra dopo la debacle di Terni: "Sicuramente abbiamo portato a casa meno di quello che ci saremmo aspettati da queste ultime tre partite. Lo stress delle partite si sente, soprattutto nei vari acciacchi che sono arrivati durante tutta la settimana. Li abbiamo un po’ recuperati, alcuni sono ancora ai box, ci siamo leccati le ferite dopo Terni, per l’ultimo quarto d’ora in cui c’è stato quel crollo psicologico non accettabile. Siamo consapevoli che i treni che sono passati sono già stati parecchi e non possiamo più farcene scappare altri, dobbiamo tutti fare qualcosa di più, io per primo".