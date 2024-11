Lortica.it - Noi indiani d’Italia

Al ritorno da un viaggio in America, in una piccola riserva dei Navajo nella Monument Valley, Utah – forse mantenuta così per attrarre i turisti – un nativo mi ha aiutato ad aprire il pulmino, che, senza nessuno dentro, si era chiuso automaticamente con il motore acceso. Ho pensato a quel popolo, discendente dagli antichi Anasazi, insediati in quei luoghi da oltre 1300 anni prima di Cristo, forse originari della Mongolia. La loro cultura e tradizioni sembrano oggi adattate alle esigenze del turismo: poche case in legno, due negozi di souvenir, e a una dozzina di chilometri un villaggio fittizio con tende e cavalli, le iconiche rocce scolpite dal vento e dal tempo in forme di elefanti, uccelli, cammelli. Un deserto rosso che si tinge di tramonto, una striscia di strada che porta alla zona degli hotel con aria condizionata.