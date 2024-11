Spazionapoli.it - News SSC Napoli, grossa novità di formazione contro l’Inter: cambia tutto!

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Arrivanoin merito alla possibileche Antonio Conte potrebbe schierare per il suoin vista del big match di San Siro, di questa sera.Ilè atteso da un vero e proprio esame di maturità, l’ennesimo di questo periodo caratterizzato da più scontri diretti ravvicinati. per la squadra di Antonio Conte. Ma, sarà lo stra la prima e la seconda classe: in palio, c’è il primato della classifica prima della terza sosta stagionale per le Nazionali. Entrambe le compagini, dunque, hanno buoni motivi per darsi battaglia, agonisticamente parlando.Quale sarà la squadra che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana schiererà per la sfida ai nerazzurri? Per quanto riguarda le pedine effettive, non dovrebbero essercisostanziali.