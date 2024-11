Serieanews.com - Milan, addio Tomori: pronti due colpi da sogno per la difesa

Undoloroso ma necessario: cedendoilè pronto ad accaparrarsi due nomi di grido per rifondare laCosa rende unadavvero solida? Non solo il talento individuale, ma soprattutto la capacità di agire come un’unica entità. Questo è esattamente ciò che manca alin questa stagione: più che una questione di qualità, sembra un problema di intesa. Ogni centrale difensivo sembra giocare la propria partita, come se non ci fosse un filo conduttore che li unisca.L’dipuò avviare la rivoluzione difensiva in casa(AnsaFoto) – serieanews.comE il motivo è chiaro: Fonseca si è trovato un pacchetto di giocatori “ereditato” che, per quanto valido, non rispecchia del tutto il suo modo di intendere il calcio. Il risultato? Una retroguardia che non convince, spesso in difficoltà nel leggere le situazioni e nel rispondere alle richieste tattiche del tecnico portoghese.