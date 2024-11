Nuovasocieta.it - Maria Sandu, la presidente della diaspora: internet si ribella e l’opposizione chiede il riconteggio

di Amedeo AvondetIn Moldavia Stando ai voti dei soli residenti nel Paese Est-europeo avrebbe perso le elezioni, con il 100% dei risultati scrutinati infatti il leader dell’ opposizione socialista e “filo-russo” , o semplicemente neutralista, Alexander Stoianoglo avrebbe vinto con il 51,19% dei voti, contro 48,81% dei voti, secondo quanto riportato dalla Commissione elettorale centraleRepubblica di Moldavia. Un risultato simile, tra mille proteste sia sui social network che nelle strade di Chisinau, si è verificato per il referendum sull’adesione all’ Unione Europea.A questo punto occorre dunque riportare ed analizzare i fatti in base a quanto avvenuto in entrambe le elezioni lasciando ai lettori l’opportunità di pensare liberamente in merito a quanto avvenuto. Dopo quanto avvenuto durante il referendum sull’adesione all’Unione Europea i moldavi, sui social e non, già temevano nuovi brogli da parte dell’establishment filo-occidentale anche durante il secondo turno delle elezioni presidenziali, e così è stato, almeno secondoche si è riunita in piazza a Chisinau sotto l’edificioCommissione Elettorale centrale per contestare il risultato delle elezioni presidenziali che hanno re-incoronato la leader filo-europeaalla guida del Paese.