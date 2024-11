Anteprima24.it - LIVE/ Potenza-Avellino, il tabellino

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAl “Viviani” di, l’cerca il riscatto dopo la sconfitta arrivata nell’ultimo turno contro il Taranto. Avversario di giornata i lucani di Pietro De Giorgio, reduci dal pareggio (2-2) arrivato contro il Team Altamura. Il tecnico Raffaele Biancolino deve fare i conti con le assenze di D’Ausilio, Palmiero e Frascatore mentre Llano ancora fermo per squalifica. Nessun problema per Armellino, regolarmente nella lista dei convocati. Polverizzati i 500 tagliandi a disposizione dei tifosi dell’per il settore ospiti.Le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali):(4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Verrengia, Burgio; Ferro, Felippe, Erradi; Schimmenti, Caturano, D’Auria. A disp.: Cucchietti, Galiano, Galletta, Castorani, Firenze Rossetti, Milesi, Selleri, Mazzeo, Mazzocchi, Sciacca, Vilardi, Ghisolfi, Landi, Rosafio.