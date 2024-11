Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 2-1, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il quarto set

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CHIERI-CONEGLIANO DIDALLE 15.2010-9 Diagonale vincente di Obossa.10-8 A segno con il primo tempo Danesi.9-8 MURO DANESI!8-8 Pizzica l’incrocio delle righe Kunzler.8-7 Ancora un punto in questo parziale per Sylla.7-7 ACE HEYRMAN!6-7 MURO ORRO!5-7 Grandioso l’attacco messo a terra da Sylla.4-7 Errore al servizio per Daalderop.4-6 Profonda e efficace la diagonale giocata da Daalderop.3-6 MURO SARTORI!3-5 Diagonale vincente per Van Avermaet.3-4 A segno con la parallela Cazaute.2-4 Attacco vincente per Van Avermaet.2-3 Errore dai nove metri per l’opposto di.1-3 Mani out di Obossa,è partita forte in questo parziale.1-2 Attacco vincente di Danesi.0-2 MURO OBOSSA!0-1 Passa la diagonale di Piva.