Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: ospiti avanti 11-6 nel secondo set

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CHIERI-CONEGLIANO DIDALLE 15.2016-22 Diagonale super di Cazaute.15-22 ACE DAALDEROP!14-22 Passa l’attacco in primo tempo giocato da Heyrman.13-22 A segno con il primo tempo Sartori.13-21 Orro perde il contrasto con Sartori.13-20 Ancora un punto conquistato da una Van Avermaet on-fire.13-19 A segno Heyrman con il primo tempo.12-19 Mani out anche per Van Avermaet.12-18 Mani out di Cazaute da zona 2.11-18 Daalderop va a segno con un bel pallonetto.10-18 A segno con il primo tempo Van Avermaet.10-17 Errore al servizio per Sartori.9-17 L’opposto si rifà con la parallela vincente dalla seconda linea.9-16 Palleggio da dimenticare per Obossa.8-16 Parallela vincente di Daalderop.7-16 ACE KUNZLER!7-15 Sylla sparacchia via l’attacco,sta regalando questo parziale alle avversarie.