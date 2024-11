361magazine.com - La Talpa – Who is the mole: le anticipazioni di lunedì 11 novembre

La– Who is the: ledel nuovo appuntamento che andrà in onda11Domani,11, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “La– Who is the”: il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa condotto da Diletta Leotta che viaggia in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare.Su Mediaset Infinity sono già visibili ledella seconda puntata con “LaDetection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticipa la messa in onda di Canale 5 con particolare focus sugli elementi di investigazione.Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca al test finale, i concorrenti rimasti in gara che vivranno a stretto contatto e si metteranno in gioco, tra rivalità e alleanze, sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Gilles Rocca.