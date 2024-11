Gaeta.it - La storia di Lucia Minutella: dalla detenzione all’assoluzione e le multe da risolvere

Facebook WhatsAppTwitter, una donna di Torino, ha vissuto un’esperienza drammatica e complessa che ha attirato l’attenzione della cronaca nera. Arrestata con accuse di reati legati alla droga, ha passato undici mesi in carcere prima di ottenere l’assoluzione. La sua vicenda non si è però fermata alla scarcerazione, poiché ha dovuto affrontare ulteriori complicazioni legate al suo veicolo sequestrato dalle autorità. Il fermo e il carcere: la scoperta della cocainaTutto ha inizio con un’operazione della Squadra Mobile di Torino, che ha riguardato un bar gestito da. Durante un controllo, gli agenti hanno rinvenuto un chilo e mezzo di cocaina, accompagnato da una somma di 54mila euro in contante. Questo ritrovamento ha portato all’immediato arresto della donna, la quale ha sempre negato di essere coinvolta nella gestione della sostanza stupefacente.