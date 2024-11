Anteprima24.it - La scomparsa di Nunzia finisce in tragedia: corpo senza vita a Sant’Agata

Tempo di lettura: < 1 minutoAveva fatto perdere le sue tracce nel primo pomeriggio odierno, dopo essersi recata in un supermercato a fare la spesa. L’allarme della famiglia ha fatto scattare subito le ricerche. La prima ad essere ritrovata è stata l’auto, una Mercedes Classe A, lasciata presso il parcheggio del campo sportivo didei Goti.Da lì a poche ore la tragica scoperta,, 44 anni di Airola, si è suicidata. Si sarebbe lanciata nel vuoto dal ponte vecchio didei Goti. Lascia due figli in tenera età. I Vigili del fuoco di Bonea coadiuvati dai militari dell’arma dei Carabinieri didei Goti stanno lavorando per il recupero della salma e i rilievi del caso. L'articolo Ladiinproviene da Anteprima24.