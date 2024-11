Secoloditalia.it - La prima svolta di Trump: dirà addio agli accordi di Parigi sul cambiamento climatico firmati da Biden

Donaldfirmerà l’ordine esecutivo per il ritiro dall’accordo disul clima il 20 gennaio, giorno del suo nuovo insediamento alla Casa Bianca. Lo hanno rivelato al Wall Street journal fonti vicine al presidente eletto, ricordando chesi era già ritirato dall’accordo nel 2019 durante il suo primo mandato e che il suo successore alla Casa Bianca, Joe, aveva aderito di nuovo all’intesa con un ordine esecutivo firmato nel giorno del suo insediamento.e l’accordo sulL’accordo di, firmato da 194 paesi e dall’UE, mira a limitare il riscaldamento globale al di sotto di 2°C e a proseguire gli sforzi per circoscriverlo a 1,5°C al fine di evitare le conseguenze catastrofiche del. Il 21 aprile 2016, Sharon Dijksma, l’allora ministro dell’ambiente dei Paesi Bassi e presidente del Consiglio ambiente dell’Unione europea, e Maroš Šef?ovi?, l’allora vicepresidente della Commissione europea, firmarono l’accordo a nome dell’Unione europea a New York.