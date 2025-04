Laspunta.it - Grottaferrata, si dimette la delegata alla Promozione del Territorio

“Questa mattina ho preso atto e accolto le dimissioni delladel, Anna Maria Massa.” Lo ha reso noto il sindaco di, Mirko Di Bernardo.Anna Maria Massa era nel novero dei cittadini individuati dall’amministrazione che avevano ricevuto delega, per coadiuvare l’amministrazione nell’elaborazione di proposte ed idee da mettere poi in pratica. “Si tratta di una scelta che interpreto come un gesto di responsabilità politica, che rispetto e riconosco. Desidero tuttavia sottolineare l’impegno serio e competente fin qui svolto ddottoressa Massa nell’ambito della delega ricevuta in qualità di tecnico.” Ha aggiunto il primo cittadino di“Le dimissioni giungono in un contesto di oggettiva incompatibilità rispettovisione politica e programmatica che guida la mia Amministrazione”, ha concluso il Sindaco Mirko Di Bernardo.