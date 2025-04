Anteprima24.it - Corso replica di Medicina a Benevento, il Rettore Canfora: “Attendiamo il responso dell’Anvur”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo attendendo ilda parte”. Per il momento non ha perso quota la possibilità che il Sannio possa ospitare una seguito della Convenzione con l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ per l’attivazione di undi Laurea Magistrale ine Chirurgia ad indirizzo tecnologico: lo ha riconosciuto lo stessoGerardo, che ha confermato questa mattina, a margine di un’altra cerimonia di inaugurazione svoltasi nella sede del Rettorato, quella che era stata l’impressione maturata nei giorni scorsi in molti ambienti. Si è in attesa di una risposta dagli organi preposti, in questo caso l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per ampliare l’offerta formativa sul territorio.