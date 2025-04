Screenworld.it - Blade Runner: ma gli androidi sognano (ancora) pecore elettriche?

Quandouscì nelle sale nel 1982, non fu accolto con entusiasmo né dalla critica né dal grande pubblico; anzi, fu considerato un vero e proprio flop. Il suo ritmo lento e riflessivo, insieme all’ambientazione distopica e oscura, risultarono stranianti per gli spettatori, abituati a una fantascienza più lineare e rassicurante. Nello stesso anno, il successo di E.T. e Star Trek II dimostrava infatti che il pubblico mainstream prediligeva narrazioni positive e ottimistiche, mentre l’opera di Ridley Scott appariva troppo cupa e criptica. Tuttavia, furono proprio questi elementi a farla rivalutare nel tempo come una delle opere cinematografiche più importanti di sempre.Più che un semplice adattamento del romanzo di Philip K. Dick, il film si configura come un’esperienza visiva e concettuale.