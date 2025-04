Puntomagazine.it - Dazi USA, l’imprenditore Ditto: “Sospensioni non cancellano il rischio di crollo per l’export campano.”

: “Servono fondi di salvaguardia, una ‘protezione civile economica’ e un nuovo modello di contrattazione collettiva verso l’estero”NAPOLI – “Ha ragione Christine Lagarde quando diche che, nel mondo interconnesso, l’aumento delle tensioni commerciali è dannoso per la crescita e il benessere globali”. Lo sostieneEnricovoce storica del mondo della formazione e profondo conoscitore del tessuto produttivoche, ammonisce, rischia “di essere colpito duramente dalle nuove politiche tariffarie adottate dagli Stati Uniti. La sospensione della misura non cancella ildi dure ripercussioni in futuro per il nostro territorio.Ed è per questo che abbiamo bisogno di gesti forti e che ancora una volta facciano della Campania un modello da seguire“.