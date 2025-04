Morti nel cantiere Esselunga a Firenze ai domiciliari l’ex ad dell’azienda che costruì la trave del crollo

domiciliari l’ex amministratore delegato dell’azienda che costruì la trave, divieto temporaneo di esercitare la professione per due ingegneri. A distanza di oltre un anno dal crollo nel cantiere Esselunga di Firenze, la procura ha chiesto e ottenuto tre misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati per l’incidente sul lavoro che provocò la morte di 5 operai. Le vittime furono Bouzekri Rachimi, 56 anni, marocchino, Mohamed El Farhane, marocchino di 24 anni, Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni; Taoufik Haidar, marocchino di 45 anni e Luigi Coclite di 59 anni, italiano.Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto la detenzione domiciliare per Alfonso D’Eugenio, fino allo scorso febbraio amministratore unico della Rdb.Ita, l’azienda di Atri, nel Teramano, produttrice della trave che crollò il 16 febbraio 2024. Ilfattoquotidiano.it - Morti nel cantiere Esselunga a Firenze: ai domiciliari l’ex ad dell’azienda che costruì la trave del crollo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Agli arrestiamministratore delegatochela, divieto temporaneo di esercitare la professione per due ingegneri. A distanza di oltre un anno dalneldi, la procura ha chiesto e ottenuto tre misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati per l’incidente sul lavoro che provocò la morte di 5 operai. Le vittime furono Bouzekri Rachimi, 56 anni, marocchino, Mohamed El Farhane, marocchino di 24 anni, Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni; Taoufik Haidar, marocchino di 45 anni e Luigi Coclite di 59 anni, italiano.Il giudice per le indagini preliminari diha disposto la detenzione domiciliare per Alfonso D’Eugenio, fino allo scorso febbraio amministratore unico della Rdb.Ita, l’azienda di Atri, nel Teramano, produttrice dellache crollò il 16 febbraio 2024.

