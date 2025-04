Perché il Titanic è affondato Ve lo raccontiamo nel dettaglio

Titanic, il gigantesco e lussuosissimo transatlantico che la notte del 14 aprile 1912 (113 anni fa proprio oggi) si inabissò nelle acque dell’Oceano Atlantico, in cui morirono più di 1.500 persone: una storia resa ancora più famosa nel 1997 dall’omonimo film di James Cameron, che oltre a vincere ben 11 premi Oscar contribuì ad alimentare nuove indagini sulle cause dell’affondamento. Vediamo allora com’è affondato il Titanic proprio in base a queste ultime scoperte.Il Titanic è un transatlantico che appartiene alla classe Olympic della compagnia White Star Line, di cui fanno parte anche l’Olympic e il Britannic: rispetto a questi, è però molto più grande e lussuoso, e per la sua stazza (46.328 tonnellate per circa 270 metri di lunghezza) viene chiamato “l’Inaffondabile“. Cultweb.it - Perché il Titanic è affondato? Ve lo raccontiamo nel dettaglio Leggi su Cultweb.it È nota a tutti la triste storia del, il gigantesco e lussuosissimo transatlantico che la notte del 14 aprile 1912 (113 anni fa proprio oggi) si inabissò nelle acque dell’Oceano Atlantico, in cui morirono più di 1.500 persone: una storia resa ancora più famosa nel 1997 dall’omonimo film di James Cameron, che oltre a vincere ben 11 premi Oscar contribuì ad alimentare nuove indagini sulle cause dell’affondamento. Vediamo allora com’èilproprio in base a queste ultime scoperte.Ilè un transatlantico che appartiene alla classe Olympic della compagnia White Star Line, di cui fanno parte anche l’Olympic e il Britannic: rispetto a questi, è però molto più grande e lussuoso, e per la sua stazza (46.328 tonnellate per circa 270 metri di lunghezza) viene chiamato “l’Inaffondabile“.

Riporta fanpage.it: Le ultime ore del Titanic: la nuova scansione rivela cosa è successo prima che affondasse - La scansione sta fornendo nuovi indizi sulla notte del 1912. Le analisi della replica 3D hanno confermato le dinamiche dell'incidente e rivelato cosa è ...

Secondo movieplayer.it: "Il Titanic non è mai affondato": l'assurda teoria complottista che ogni tanto torna a galla - Con il ritorno in TV di Titanic, riaffiora anche una vecchia teoria complottista secondo cui il transatlantico britannico tristemente famoso in realtà non è mai affondato in mezzo all'Oceano ...

tag24.it comunica: Quando è affondato il Titanic e perché il relitto non è stato mai recuperato? - Il naufragio del RMS Titanic rimane uno degli eventi più tragici ... spiegando perché i testimoni oculari avessero creduto che la nave fosse affondata intatta. Le condizioni del relitto sono ...