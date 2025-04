Anteprima24.it - SMCV, ritorna al Teatro Garibaldi ‘Francesca da Rimini’

Tempo di lettura: 2 minuti“Francesca da Rimini – un disastro comico” ha debuttato il 9 febbraio 2025 nella sala teatrale di Hennae arte e si lancia, adesso, su di un palcoscenico molto più grande, in undefinito “Il piccolo San Carlo“: ildi Santa Maria Capua Vetere.Francesca da Rimini è stato uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico sammaritano ed il suo ritorno è rivolto a tutti coloro che non lo hanno ancora visto o che desiderano rivederlo.Ilè diverso. Le sedie sono di più. La follia. è sempre la stessa!Gli attori si cimenteranno nelle vicissitudini di una compagnia teatrale improvvisata alle prese con una tragedia da mettere in scena: il risultato assicurato è un disastro comico che coinvolgerà in modo attivo anche il pubblico.In fondo, ridere fa bene all’anima.