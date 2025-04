Perseguita ex fidanzata arrestato dai carabinieri mentre la insegue in auto

carabinieri mentre insegue l'ex fidanzata. E' accaduto nello scorso fine settimana, di notte, nel villaggio Santa Margherita . I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 50enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, in ordine al reato di atti. Messinatoday.it - Perseguita l'ex fidanzata, arrestato dai carabinieri mentre la insegue in auto Leggi su Messinatoday.it Cinquantenne bloccato dail'ex. E' accaduto nello scorso fine settimana, di notte, nel villaggio Santa Margherita . Idella Compagnia di Messina Sud hannoun 50enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, in ordine al reato di atti.

Ne parlano su altre fonti Perseguita l'ex fidanzata, arrestato dai carabinieri mentre la insegue in auto. Messina, minaccia e perseguita l'ex fidanzata: arrestato. Minaccia e perseguita ex fidanzata, arrestato a Messina. Non si rassegna alla fine della storia e perseguita l’ex fidanzata, arrestato 39enne. Perseguita e terrorizza la ex: 22enne arrestato e rinchiuso ai domiciliari. Montecatini, picchia e perseguita l’ex fidanzata: arrestato un 35enne.

Scrive messina.gazzettadelsud.it: Messina, insegue l'ex fidanzata per intimidirla: arrestato un 50enne a Santa Margherita - Nello scorso fine settimana, di notte, nel villaggio Santa Margherita di Messina , i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 50enne del ...

letteraemme.it comunica: Atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, arrestato un uomo - MESSINA. Nello scorso fine settimana, di notte, nel villaggio Santa Margherita di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 50enne del luogo, già noto alle Forze dell’Or ...

Si apprende da rainews.it: Perseguita la ex, arrestato dai Carabinieri - Un 40enne è stato arrestato dai Carabinieri per atti persecutori nei confronti della ex compagna. A segnalare l'accaduto la donna - 42 anni - che ha raccontato ai militari come l'ex si fosse presentat ...