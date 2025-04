Unicredit dalla Bundeskartellamt autorizzazione ad aumento partecipazione in Commerzbank

MILANO (ITALPRESS) – Unicredit ha ricevuto dall'Autorità federale tedesca per la concorrenza (Bundeskartellamt) l'autorizzazione antitrust ad aumentare la propria partecipazione diretta in Commerzbank sino al 29,99% del capitale sociale e dei diritti di voto correlati a tale partecipazione. Unicredit rimane concentrata sull'esecuzione della seconda fase del proprio piano strategico Unicredit Unlocked.Commerzbank rimane un investimento, con protezione da eventuali ribassi. Unicredit si è assicurata l'opzionalità di poter eseguire l'operazione solo se rispetterà i suoi rigorosi parametri finanziari e se migliorerà il suo stimolante piano di base.

