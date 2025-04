Weah Juve svelato il futuro dell’esterno americano ecco la posizione del club bianconero in vista della prossima stagione Ultimissime

Come riferito da calciomercato.com, Timothy Weah al momento non sarebbe a rischio cessione a fine stagione. Tuttavia, il laterale della Juventus dovrà alzare il livello delle prestazioni in campo se vorrà restare con ambizioni da titolare. Lo scenario potrebbe comunque cambiare nei prossimi mesi, facendo tornare l'esterno americano sul mercato. Tutto dipenderà dalle sue prestazioni in campo da qui al termine della stagione.

Come scrive tuttojuve.com: Weah, futuro alla Juve probabile, ma servirà alzare il livello delle prestazioni - Timothy Weah, esterno classe 2000 della Juventus e della nazionale USA, non sarebbe, al momento, a rischio di lasciare il club bianconero a fine stagione. Come riportato ...

Riporta juventusnews24.com: Weah non convince al suo ingresso in campo: «Più confusione che concretezza». I giornali lo criticano così dopo Juve Lecce - Weah è stato bocciato dai giornali dopo Juve Lecce: c’è un aspetto che non è piaciuto. Giudicata così la sua prestazione Un 5.5 in pagella. È questo il voto assegnato da La Gazzetta dello Sport a Timo ...