Lapresse.it - Salvini su Piantedosi: “Contento del suo lavoro ma è un tecnico”

Leggi su Lapresse.it

è un amico, è un servitore dello Stato, poi ovviamente è un, parleremo di tutto con tutti. Sonodi quello che il governo sta facendo. Siamo uno dei pochi governi stabili in Europa con gli italiani che danno la maggioranza della fiducia. Sono, certo, sono ambizioso”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo, a margine di un appuntamento in Regione Lombardia, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse soddisfatto deldel ministro dell’Interno. Nei giorni scorsi, durante il congresso della Lega, il leader del Carroccio si era detto disponibile a ritornare alla guida del “Viminale”, posto occupato ora da. “Sicuramente bisogna investire di più in sicurezza nazionale – continua– non in armi all’estero e per certa gente devono aprirsi le porte del carcere, non bastano i daspo, i domiciliari, per cortei o per partite di calcio.