Sfilate P E 2025 è di moda il verde salvia

Oltre al rosa e all’azzurro, secondo leP/Eè dianche il: una tonalità dal sottotono freddo che, grazie alla presenza del grigio, ha un’intensità molto smorzata.Stella McCartney lo propone slavato su un abito corto monospalla, mentre Zimmermann opta per un vestito lungo bucolico, ricco di volant, trasparenze e dettagli cut out. A seguire, Versace opta per una midi skirt in maglia metallica, Chloé punta su maxi hobo bage Rabanne propone ilsu un blazer over con dettagli floreali.Nel video di Amica.it, si scoprono altri look per abbinare al meglio questo colore. GUARDA LE FOTOI look a cui ispirarsi per indossare i 5 colori della primavera estateAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATAP/E: è diilAmica.