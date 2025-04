Jon Hamm nel MCU Il creatore di X Men ’97 rivela un retroscena sorprendente

MCU) è sempre pieno di sorprese e potenziali casting da sogno. Recentemente, Beau DeMayo, il creatore della prima stagione di X-Men '97, ha svelato di aver considerato Jon Hamm, l'attore di Mad Men, per un ruolo da villain.Bastion: Il Ruolo Sfiorato da Jon HammDeMayo ha confessato di aver pensato a Hamm per dare la voce a Bastion, un nemico degli X-Men. Alla fine, il ruolo è andato a Theo James, ma l'idea di Hamm come villain resta affascinante.https://twitter.com/BeauDemayo/status/1910500659046322515La Lunga Attesa di Hamm per l'MCUJon Hamm ha più volte espresso il desiderio di entrare a far parte dell'MCU. In passato si era parlato di lui per il ruolo di Mister Sinister, ma senza successo. L'attore non perde la speranza e si dice ancora aperto a opportunità future. Mistermovie.it - Jon Hamm nel MCU? Il creatore di X-Men ’97 rivela un retroscena sorprendente! Leggi su Mistermovie.it L'universo Marvel Cinematic () è sempre pieno di sorprese e potenziali casting da sogno. Recentemente, Beau DeMayo, ildella prima stagione di X-Men '97, ha svelato di aver considerato Jon, l'attore di Mad Men, per un ruolo da villain.Bastion: Il Ruolo Sfiorato da JonDeMayo ha confessato di aver pensato aper dare la voce a Bastion, un nemico degli X-Men. Alla fine, il ruolo è andato a Theo James, ma l'idea dicome villain resta affascinante.https://twitter.com/BeauDemayo/status/1910500659046322515La Lunga Attesa diper l'Jonha più volte espresso il desiderio di entrare a far parte dell'. In passato si era parlato di lui per il ruolo di Mister Sinister, ma senza successo. L'attore non perde la speranza e si dice ancora aperto a opportunità future.

Ne parlano su altre fonti Your Friends and Neighbors: la serie con Jon Hamm rinnovata per la seconda stagione. Jon Hamm nel MCU? Il creatore di X-Men ’97 rivela un retroscena sorprendente!.

Si apprende da serial.everyeye.it: Jon Hamm rompe il silenzio sul ritorno in tv da protagonista: "Ero in buone mani" - John Hamm parla delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare il ruolo da protagonista nella serie Apple TV+ 'Your Friends and Neighbors'.

msn.com riferisce: 30 Rock, Tina Fey si è accertata che Jon Hamm non fosse un idiota prima di prenderlo: "La vita è troppo breve" - L'autrice e produttrice della mitica sit-com americana si era documentata parecchio sull'attore prima di ingaggiarlo per la parte ...