Domenica delle Palme a Civitella con la tradizionale rappresentazione della Via Crucis vivente

della Domenica delle Palme si è svolta nella chiesa di San Michele la rappresentazione vivente della Via Crucis. Per effetto del maltempo la rappresentazione non ha interessato le vie del centro. Sono state ripercorse le tappe salienti della Passione di Cristo. Partendo dall'entrata. Forlitoday.it - Domenica delle Palme a Civitella con la tradizionale rappresentazione della Via Crucis vivente Leggi su Forlitoday.it In occasionesi è svolta nella chiesa di San Michele laVia. Per effetto del maltempo lanon ha interessato le vie del centro. Sono state ripercorse le tappe salientiPassione di Cristo. Partendo dall'entrata.

